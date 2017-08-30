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رئيس حي ثان شبرا الخيمة بعد التعدي عليها: غرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين

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رئيس حي ثان شبرا الخيمة بعد التعدي عليها: غرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين رئيس حي ثان شبرا الخيمة بعد التعدي عليها: غرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين

التحرير

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شهد شارع الجامع المتفرع من شارع 135 بحى شرق شبرا الخيمة واقعة تعدي على الدكتورة عزيزة السيد رئيس الحى وأفراد الحملة أثناء تنفيذ قرار إزالة لمبنى مخالف من 3 أدوار مقام على مساحة 500 من أملاك الأوقاف، أمس.

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وفوجئت رئيس الحى أثناء تنفيذ الحملة بهجوم بعض النساء والأطفال بالحجارة والعصى على أفراد الحملة واللودر في محاولة لوقف التنفيذ ومنع استكمال الهدم فقامت بالاتصال بالشرطة وعلى الفور حضر السكرتير العام المساعد المهندس مصطفى عباس، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات أمن مركزي لمكان الواقعة وفرضت كردونًا أمنيًا حتى تم تنفيذ الإزالة بالكامل.

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وقالت رئيس الحي الدكتورة عزيزه السيد في تصريحات لـ"التحرير": إنه "تم توقيع غرامة 10 آلاف جنيه على المخالفين تكلفة إصلاح تلفيات  لودر الحي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم إزالة تعديات أخرى لمبان أقامها نفس المخالفين على أراضي أملاك الدولة خلال الفترة المقبلة".

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التحرير

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