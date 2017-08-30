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وزير الصحة يتفقد مستشفى 15 مايو المركزي تمهيدًا لافتتاحه

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد مستشفى 15 مايو المركزي تمهيدًا لافتتاحه

01:44 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

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كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى 15 مايو المركزي بمدينة حلوان؛ تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القادمة، بتكلفة تقديرية بلغت 250 مليون جنيه.

وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم، أن المستشفى بها 161 سريرًا، مقسمة لبدروم وأرضي، و5 أدوار متكررة، وتحتوي على 102 سرير إقامة، و22 للعناية المركزة، و17 حضانة للأطفال، كما تمتلك المستشفى 22 ماكينة للغسيل الكلوي، و14 عيادة خارجية، فيما يتكون قسم الاستقبال والطوارئ من 2 سرير إنعاش، و6 أسرة للملاحظة، و5 أسرة فرز، إضافة لغرفتي عمليات طوارئ.

وتابع أن المستشفى تحتوى على 4 غرف للعمليات متضمنة 6 أسرة للإفاقة، لافتا إلى احتوائها على قسم للقسطرة القلبية، وقسم للمناظير بقوة 2 منظار، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والولادة، وقسم للعلاج الطبيعي إضافة إلى كافة الخدمات المعاونة والإدارية، علاوة على قسم الأشعة بالمستشفى به جهاز للرنين المغناطيسي، وأشعة سينية، ومقطعية، ومامو جرام، وسونار ، حيث تم البدء في المشروع في مايو 2014

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مصراوي Masrawy

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