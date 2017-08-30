القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحي

كتب – مصطفى المنشاوي:

بعث القائد العام للقوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك .

وقال وزير الدفاع في برقيته: "يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمي آيات التهانى بحلول عيد الاضحي المبارك داعيا الله سبحانه وتعالى ان يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غداً أفضل لشعبنا ، متمنياً لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون امانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني".

وأضاف: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة الروحية المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الامنه المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن ، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على مصر وشعبها ، اوفياء ليمين الولاء لها فى انكار للذات واستعداد للتضحية والفداء لتظل وطنا آمنا مستقراً لشعبه العظيم".

كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة .

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الاضحي المبارك .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .