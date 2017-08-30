قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن خلال ثلاث أيام

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة في قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة في الثلاثة أيام الماضية.

وعبرت 157 سفينة من الاتجاهين بواقع 85 سفينة من اتجاه الشمال و72 سفينة من اتجاه الجنوب، فيما بلغ إجمالي الحمولات العابرة 10.2 مليون طن، بواقع 5.2 مليون طن من اتجاه الشمال و5 ملايين طن أخرى من الجنوب.

وشهدت القناة عبور 13 سفينة ضخمة، خلال الثلاثة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 ألف طن و220 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 16 سفينة من الشريحة الأقل حمولة والتي تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.

وجاءت سفينة الحاويات MOL TRIUMPH وهي ثالث أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي ترفع علم جزر المارشال في صدارة قافلة الشمال خلال الثلاثة أيام، بحمولة 218 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما جاءت سفينة الحاويات AL ZUBARA، التي ترفع علم مالطا، كأكبر سفن قافلة الجنوب خلال الثلاثة أيام، بحمولة بلغت 200 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

وقال الفريق مميش إن هذه الأرقام القياسية تعكس قدرة القناة على استيعاب النمو المستمر في حركة التجارة العالمية، لاسيما بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في زيادة الطاقة العددية للقناة ورفع تصنيفها بما ساهم في زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس منذ بداية هذا العام.

وشدد الفريق مميش، على أن السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس لعبت دورًا هامًا في تحقيق هذه الزيادات، حيث ساهمت بصورة مباشرة في جذب 6080 سفينة، لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، في الفترة من يوليو 2014 إلى آخر يوليو 2017 محققة إيرادًا قدره 1.3 مليار دولار.