الزوجة اللعوب.. دفعت زوجها لقتل عشيقها بعد افتضاح أمرها

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، حارس عقار قتل آخر، لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته في حدائق القبة.

تلقى ضباط قسم شرطة الحدائق، بوقوع مشاجرة ووجود متوفي بشارع سكة الوايلي ـ دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهم طرف أول "أ.م"، حارس عقار، توفى إثر إصابته بجروح طعني وقطعية بالصدر والكتف الأيمن "، وطرف ثان، "م.ن"، حارس عقار، "ن.ص"، مزارع ومقيم بمنطقة العياط في الجيزة.

دلت التحريات ارتباط المجني عليه بعلاقة غير شرعية بزوجة الأول من الطرف الثاني وتدعى "حنان.ع"، ربة منزل، حال إنهائها تلك العلاقة تعدى عليها بالضرب وشاهدهما نجلها "ن.م"، 5 سنوات، فأخبرها بأنه سيخبر والده بواقعة التعدي.

ولخوف الزوجة من افتضاح أمرها أخبرت زوجها المتهم الأول بأن المجني عليه تعدى عليها جنسيًا، فاشتاط غضبًا وعزم على التخلص منه انتقاما لشرفه، حيث استعان بأحد أقاربه "المتهم الثاني" وتوجها لمحل إقامة المجني عليه وفور مشاهدتهما له تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض "سكين" وتعدى عليه المتهم الثاني بمقص حديدي محدثين إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الحادث "سكين، ومقص حديدي"، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.