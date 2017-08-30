الخارجية الإيرانية: قرار مشاركة كركوك في استفتاء كردستان "استفزازي وخاطئ"

طهران (د ب أ)

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قرار مجلس محافظة كركوك العراقية أمس بالمشاركة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق بأنه "قرار استفزازي ومرفوض وخاطئ".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن الإصرار على إجراء الاستفتاء رغم رفض الحكومة العراقية والأمم المتحدة والعديد من الدول الإقليمية وغير الإقليمية له "لا يدعم الحوار مع بغداد لتسوية القضايا العالقة، بل ويؤثر أيضا على مسيرة دعم انتصارات العراق في محاربة الإرهاب".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية "تحذر من تداعيات هذا القرار الخاطئ الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالدستور".

وشدد على أن "تسوية الخلافات عن طريق الحوار والآليات القانونية هو الخيار الأفضل للشعب العراقي"، وجدد التأكيد على رفض أي إجراء يؤدي إلى تصعيد الأزمات الجديدة في المنطقة وعلى حدود دول الجوار العراقي.

وتعارض إيران وكذلك تركيا انفصال إقليم كردستان حيث أنهما تخشيان من أن تمتد حركة انفصالية إلى سكانهما الأكراد.