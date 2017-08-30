طالبان تطلق صاروخا على ناقلة وقود شمال أفغانستان

باروان، أفغانستان (د ب أ)

أكد مسؤولون اليوم الاربعاء أن مسلحي طالبان أطلقوا صاروخا على ناقلة وقود، الليلة الماضية بإقليم باروان شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم.

وذكر المسؤولون أن الهجوم الصاروخي، جاء في أعقاب إطلاق نار.

ووقع الحادث على طريق شمال باروان السريع، القريب من وزارة الزراعة، طبقا لما قاله رئيس المكتب الاعلامي لاقليم باروان، سالم نوري.

وزعم السكان أن الطريق السريع، تم إغلاقه أمام حركة المرور لساعات، حيث ظلت النيران مشتعلة في الناقلة لمدة ساعتين على الاقل.

ولم تعلق طالبان بعد على الحادث.