أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير خارجية اليابان يثمن دور مصر داخل مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية اليابان يثمن دور داخل مجلس الأمن بشأن

01:44 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

وزير خارجية اليابان يثمن دور مصر داخل مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

وزير الخارجية سامح شكري

كتب – سامي مجدي:

بحث وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، تداعيات التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة مع وزير الخارجية الياباني الجديد، الذي ثمن مواقف مصر الداعمة لضرورة التزام كوريا الشمالية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامجها النووي والصاروخي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية الياباني الجديد، تارو كونو، أعرب في اتصال هاتفي مع شكري، عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر داخل مجلس الأمن، ومواقفها المسؤولة الداعمة لاستقرار وسلامة شبه الجزيرة الكورية.

وأطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخًا باليستيا جديدا مر على شمال اليابان قبل أن يسقط في المحيط. وندد مجلس الأمن بالإجماع بالخطوة، وطالب بيونغيانغ بالكف عن إطلاق مزيد من الصواريخ والتخلي عن أسلحتها وبرامجها النووية.

واجتمع أعضاء المجلس في جلسة طارئة في مقر الأمم المتحدة مساء الثلاثاء لمناقشة أحدث اختبار صاروخي أجرته كوريا الشمالية والتصعيد الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ فترة.

لكن البيان، الذي صاغته الولايات المتحدة وجرت الموافقة عليه بالإجماع، لا يهدد بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

من ناحية أخرى، أعرب الوزير الياباني عن تطلعه للعمل مع وزير خارجية مصر من أجل تعزيز وتثمين العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار تلك العلاقة منذ الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح إلى اليابان.

كما أعرب تارو كونو عن تطلعه لزيارة مصر قريبا للمشاركة في الحوار العربي الياباني المقرر عقده في جامعة الدول العربية يوم 11 سبتمبر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيطاليا : لا غنى عن مصر في حل الأزمة الليبية

    أخبار

  • شكري بملتقي سفراء رومانيا بالخارج: مصر تعتنق رؤية رشيدة لإدارة التغيير

    أخبار

  • شكري يبدأ كلمته أمام المُلتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج

    أخبار

  • العرب اليوم: انفجار في حي الصدر بالعراق وقصف عنيف للطيران السوري

    أخبار

إعلان

d2d431291c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة