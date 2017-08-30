وزير خارجية اليابان يثمن دور مصر داخل مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

كتب – سامي مجدي:

بحث وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، تداعيات التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة مع وزير الخارجية الياباني الجديد، الذي ثمن مواقف مصر الداعمة لضرورة التزام كوريا الشمالية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة ببرنامجها النووي والصاروخي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية الياباني الجديد، تارو كونو، أعرب في اتصال هاتفي مع شكري، عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر داخل مجلس الأمن، ومواقفها المسؤولة الداعمة لاستقرار وسلامة شبه الجزيرة الكورية.

وأطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخًا باليستيا جديدا مر على شمال اليابان قبل أن يسقط في المحيط. وندد مجلس الأمن بالإجماع بالخطوة، وطالب بيونغيانغ بالكف عن إطلاق مزيد من الصواريخ والتخلي عن أسلحتها وبرامجها النووية.

واجتمع أعضاء المجلس في جلسة طارئة في مقر الأمم المتحدة مساء الثلاثاء لمناقشة أحدث اختبار صاروخي أجرته كوريا الشمالية والتصعيد الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ فترة.

لكن البيان، الذي صاغته الولايات المتحدة وجرت الموافقة عليه بالإجماع، لا يهدد بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

من ناحية أخرى، أعرب الوزير الياباني عن تطلعه للعمل مع وزير خارجية مصر من أجل تعزيز وتثمين العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار تلك العلاقة منذ الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان.

كما أعرب تارو كونو عن تطلعه لزيارة مصر قريبا للمشاركة في الحوار العربي الياباني المقرر عقده في جامعة الدول العربية يوم 11 سبتمبر.