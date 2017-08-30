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المرصد: مقتل 64 من القوات السورية وداعش في معارك شمالي سوريا

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مصراوي Masrawy

المرصد: مقتل 64 من القوات السورية وداعش في معارك شمالي سوريا

01:39 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

المرصد: مقتل 64 من القوات السورية وداعش في معارك شمالي سوريا

مقتل 64 من القوات السورية وداعش

لندن- (أ ش أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 64 من القوات السورية ومسلحي "داعش" خلال معارك شمالي سوريا.
ووثق المرصد - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم، الأربعاء، - مقتل ما لا يقل عن 38 عنصرا من تنظيم "داعش"، بالإضافة لمقتل 26 من القوات السورية، بينما أصيب عشرات آخرون بجراح متفاوتة الخطورة.
وكانت مصادر سورية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن القوات النظامية قصفت بالصواريخ مناطق في حي جوبر شرقي دمشق، ومناطق أخرى في غوطتها الشرقية.
من ناحية أخرى، أفاد مصدر عسكري سوري بأن الطيران الحربي السوري والروسي استهدف اليوم مواقع تنظيم "داعش" في ريفي حماة الشرقي والرقة الجنوبي؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي، فضلا عن تدمير عدد من آلياته.
وأضاف المصدر - وفقا لقناة اليوم الإخبارية - أن الطيران الحربي السوري والروسي استهدف تجمعات وتحركات تنظيم داعش في قرى ومناطق عكش وأم ميل وأبو جبيلات وعقيربات والقسطل الشمالي والجنوبي والوسطاني بريف حماة الشرقي، ومدينة معدان بريف الرقة الجنوبي؛ ما أدى إلى القضاء على عشرات المسلحين وتدمير عربات وآليات مختلفة، كما دمر الطيران الحربي تحصينات التنظيم في سرية جنيد ومحيط المطار و تلة القريا وفي المكبات بريف دير الزور.
بدوره، قام الجيش السوري بتأمين عشرات العائلات التي تمكنت من الهروب من مناطق سيطرة تنظيم داعش، إلى مناطق سيطرة الجيش بريف حماة الشمالي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر سورية بأن القوات النظامية قصفت بالصواريخ مناطق في حي جوبر شرقي دمشق، ومناطق أخرى في غوطتها الشرقية.
وأوضحت المصادر أن القصف المكثف تزامن مع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية في محور "المتحلق الجنوبي"، وذلك في محاولة جديدة من القوات الحكومية لفصل جوبر عن الغوطة الشرقية.
يأتي هذا في وقت أفاد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 8 مدنيين على الأقل في غارة شنها التحالف الدولي على مدينة الرقة السورية.

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