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باحثون يسمون نملة باسم الرئيس الأمريكي السابق أوباما

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مصراوي Masrawy

باحثون يسمون نملة باسم الرئيس الأمريكي السابق أوباما

01:36 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

باحثون يسمون نملة باسم الرئيس الأمريكي السابق أوباما

طوكيو (د ب أ)
يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حصل على نوع من تكريم غير معتاد وغير متوقع؛ حيث قرر باحثون من اليابان إطلاق اسم الرئيس الأمريكي السابق على نملة عثروا عليها في حديقة كاكاميجا الوطنية في كينيا والتي تقع بالقرب من القرية التي عاش فيها أسلاف أوباما.

واتخذ باحثو معهد أوكيناوا للعلوم والتقنية جنوب اليابان هذا القرار تكريما لأوباما على مساهماته في الحفاظ على التنوع الأحيائي على مستوى العالم حسبما أوضح المعهد اليوم الأربعاء.

كما سمى الباحثون نوعين آخرين نادرين من النمل باسم رجلين مشهورين؛ أحدهما المؤلف النيجيري والناشط البيئي كين سارو ويوا والذي أعدم عقب حملته ضد التنقيب عن النفط عام، 1995 والثاني هو عالم الأحياء ادوارد ويلسون تكريما له على إسهاماته في علم أحياء النمل والحفاظ على التنوع الأحيائي.

وأعد الباحثون صورا ثلاثية الأبعاد بتقنية المسح الضوئي لهذه الأنواع الثلاثة من النمل تخليدا لها و للشخصيات الثلاثة.

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