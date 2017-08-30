الجيش السوري يستعيد السيطرة على 5 مخافر حدودية مع الأردن
الجيش السوري يستعيد السيطرة على 5 مخافر حدودية مع الأردن
01:34 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
الجيش السوري - أرشيفية
دمشق- (أ ش أ):
أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الجيش استعاد السيطرة اليوم، الأربعاء، على 5 مخافر حدودية بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية.
ونسبت قناة روسيا اليوم الإخبارية، للمصادر قولها إن "وحدات تابعة للجيش السوري تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مخافر حدودية بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية، فيما تمت تصفية عدد من المسلحين ولاذ الباقون بالفرار باتجاه الشرق".
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