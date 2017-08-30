الجيش السوري يستعيد السيطرة على 5 مخافر حدودية مع الأردن

دمشق- (أ ش أ):

أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الجيش استعاد السيطرة اليوم، الأربعاء، على 5 مخافر حدودية بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية.

ونسبت قناة روسيا اليوم الإخبارية، للمصادر قولها إن "وحدات تابعة للجيش السوري تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مخافر حدودية بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية، فيما تمت تصفية عدد من المسلحين ولاذ الباقون بالفرار باتجاه الشرق".