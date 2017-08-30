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الأمم المتحدة: قوات الأمن هي سبب معظم الوفيات في احتجاجات فنزويلا

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: قوات الأمن هي سبب معظم الوفيات في احتجاجات فنزويلا

01:32 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

الأمم المتحدة: قوات الأمن هي سبب معظم الوفيات في احتجاجات فنزويلا

احتجاجات فنزويلا

جنيف (د ب أ)
ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن معظم الوفيات، خلال أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا يمكن نسبها إلى قوات الامن والجماعات المسلحة التي تؤيد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال المكتب في تقرير حول المظاهرات المناهضة لمادورو، مستشهدا بروايات متسقة من قبل ضحايا وشهود عيان إن "قوات الأمن استخدمت قوة مفرطة بشكل منهجي لردع المظاهرات وسحق المعارضة وإثارة الخوف".

وخلص المكتب الأممي إلى أنه من بين حالات القتلى الـ124، التي تم التحقيق بشأنها من قبل مكتب النائب العام في فنزويلا في الفترة ما بين إبريل ويوليو، يمكن أن تنسب 73 منها إلى قوات الأمن ومنظمات موالية لمادورو.

وقال محققون حقوقيون أمميون إن تسعة من أفراد قوات الأمن قتلوا، طبقا للحكومة.

وفي منفصلة، قتل متظاهرون مناهضون لمادورو أربعة أشخاص على الأقل، طبقا لما ذكره محققون حقوقيون أمميون.

ولم يعرف من هم مرتكبو الهجمات في عدد من الوفيات الأخرى.

يذكر أن الدولة المضطربة والواقعة بأمريكا الجنوبية، تشهد احتجاجات منذ إبريل الماضي، حيث يسعى مادورو لتعزيز سلطته وإضعاف البرلمان.

وعلى الرغم من أن لديها أكبر احتياطي للنفط في العالم، تعاني فنزويلا من تضخم ونقص الغذاء والدواء وسلع أساسية أخرى.

وطبقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن هناك أكثر من 5300 شخص معتقلون.

ووثق محققون أمميون حالات تعذيب، من بينها صعق كهربائي وضرب مبرح واختناق.

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