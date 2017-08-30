أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رصد 512 حالة إخفاء قسري منذ مطلع العام الجاري في اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رصد 512 حالة إخفاء قسري منذ مطلع العام الجاري في اليمن

01:21 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

رصد 512 حالة إخفاء قسري منذ مطلع العام الجاري في اليمن

حالة إخفاء قسري منذ مطلع العام الجاري في اليمن

صنعاء (د ب أ)
أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الأربعاء، رصد 512 حالة إخفاء قسري تعرض لها مدنيون من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، منذ مطلع العام الجاري بينهم كبار سن ومرضى.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، "تعرض المئات من اليمنيين الأبرياء إلى حملات اختطاف ومن ثم إخفاء قسري لمدة تتجاوز في بعضها العامين لا تعلم عائلاتهم عنهم أي شيء ويتنامى لديها الخوف والقلق على مصير أبنائها المجهول".

وأضافت أن "العشرات من أبنائهن المخفيين قسراً تعرضوا خلال العامين الماضيين إلى التعذيب الشديد حتى الموت والتصفية الجسدية واستخدم بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران".

وأكدت الأمهات، في بيانهن، أن "بقاء المخفيين قسراً وحيدين لمصير مجهول يعرض حياتهم للخطر الدائم ويبقي أمهاتهم في خوف وقلق مستمر يؤثر على صحتهن النفسية والجسدية ويحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإنقاذهم والعمل على إطلاق سراحهم."

وطالبت الأمهات جماعة الحوثي وصالح باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء، وتحميلهم مسؤولية سلامة جميع المخفيين قسراً.

كما ناشدت الأمهات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية الضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة حتى تكشف عن مصير جميع المخفيين قسرا في سجونها، والسماح لأهاليهم وذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان على صحتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

ويأتي هذا البيان تزامنا مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، وهي ذكرى سنوية تواكب 30 اغسطس من كل عام ، للفت الانتباه إلى مصير المخفيين والمسجونين قسرا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الداخلية الألماني: إرهاب "الجيش الأحمر" مثل داعش

    أخبار

  • قرقاش عن الصراع في اليمن: الحوثي له اليد الطولى في تحالفه مع صالح

    أخبار

  • هدوء حذر في صنعاء بعد اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح

    أخبار

  • الجارالله عن الصراع في اليمن: " يا ليت علي صالح صحي من زمان"

    أخبار

إعلان

fa60d6e481.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته