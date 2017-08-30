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مصرع فني صيانة أثناء إصلاحه عُطل بعامود كهرباء بأطفيح

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مصراوي Masrawy

مصرع فني صيانة أثناء إصلاحه عُطل بعامود كهرباء بأطفيح

01:19 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

مصرع فني صيانة أثناء إصلاحه عُطل بعامود كهرباء بأطفيح

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي فني صيانة كهرباء، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه عطل بعامود كهرباء بأطفيح.

تلقى ضباط قسم شرطة أطفيح، بلاغًا من مستشفى أطفيح المركزي، بوصول، عبد الله قدري، 36 سنة، فني صيانة، إثر تعرضه لصعق كهربائي، فانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة.

دلت التحريات، أنه أثناء قيام المتوفي بإصلاح عُطل بعامود كهرباء وتعرض لصعق كهربائي فلقي مصرعه في الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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مصراوي Masrawy

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