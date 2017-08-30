القبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بمسكنهما في الجمالية
القبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بمسكنهما في الجمالية
01:17 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
المتهمان
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
أحبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، محاولة قيام شقيقين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في بالجمالية.
وكانت قد وردت معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، مفادها قيام "ريمون.ف"، نجار وشقيقه "جرجس"، عامل، بالتنقيب عن الآثار بالعقار ملك والدهما الكائن بحارة اليهود ـ دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر.
وعُثر داخل العقار على حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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