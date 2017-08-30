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القبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بمسكنهما في الجمالية

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مصراوي Masrawy

القبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بمسكنهما في الجمالية

01:17 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

القبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بمسكنهما في الجمالية

المتهمان

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
 
أحبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، محاولة قيام شقيقين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في بالجمالية.
 
وكانت قد وردت معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، مفادها قيام "ريمون.ف"، نجار وشقيقه "جرجس"، عامل، بالتنقيب عن الآثار بالعقار ملك والدهما الكائن بحارة اليهود ـ دائرة القسم.
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر.
 
وعُثر داخل العقار على حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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