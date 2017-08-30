السجن 3 سنوات لـ 11 إخوانيًا بتهمة إتلاف محطة سكة حديد بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفي، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لعدد 11 متهًما من الإخوان بتهمة التجمهر والتخريب.

كما قضت الجلسة ببراءة 17 آخرين من الإخوان في واقعة اقتحام محطة سكك حديد قنا والتعدي على بعض مؤيدي خارطة الطريق وذلك بعد طلب هيئة دفاع المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة.