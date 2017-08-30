فحص 26 فندقا شعبيا و15 شقة مفروشة في الأقصر
فحص 26 فندقا شعبيا و15 شقة مفروشة في الأقصر
01:17 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
مديرية أمن الأقصر
الأقصر - محمد محروس:
فحص رجال قسم شرطة الآداب بمحافظة الأقصر، 26 فندقًا شعبيًا و15 شقة مفروشة في حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، وضبط 7 مخالفات مزاولة مهنة بدون ترخيص وضبط 12 قضية عدم حمل شهادة صحية.
حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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