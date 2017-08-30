فحص 26 فندقا شعبيا و15 شقة مفروشة في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

فحص رجال قسم شرطة الآداب بمحافظة الأقصر، 26 فندقًا شعبيًا و15 شقة مفروشة في حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، وضبط 7 مخالفات مزاولة مهنة بدون ترخيص وضبط 12 قضية عدم حمل شهادة صحية.

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.