غلق 4 صفحات الكترونية تحرض على الإرهاب وضبط 49 قضية ابتزاز عبر الإنترنت
غلق 4 صفحات الكترونية تحرض على الإرهاب وضبط 49 قضية ابتزاز عبر الإنترنت
01:13 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
كتب- علاء عمران:
شن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حملة موسعة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خلال أسبوع -في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، عن السيطرة على 4 حسابات إليكترونية؛ لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية، لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أسفرت جهود الحملة -في مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين - عن ضبط 49 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين، بعدد من مديريات الأمن، عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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