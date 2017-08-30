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لهذا السبب لا ينبغي غلق تكييف مقعد سفرك أثناء رحلتك

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مصراوي Masrawy

لهذا السبب لا ينبغي غلق تكييف مقعد سفرك أثناء رحلتك

01:15 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

لهذا السبب لا ينبغي غلق تكييف مقعد سفرك أثناء رحلتك

لهذا السبب لا ينبغي غلق تكييف المواصلات أثناء سفرك

كتبت- هاجر حاتم:

السفر يحتاج للكثير من التنقلات، التي يكون بعضها ممتع، لمشاهدة المناظر الخلابة، أو الاستفادة من وقت المواصلات لأخذ قسط من النوم، إلا أن هذه المتعة قد تُفسد بسبب الطقس شديد البرودة داخل المواصلات سواء كان أتوبيس أو طائرة أو قطار، وغيرها.

السبب وراء الطقس البارد المبالغ في كثير من الاحيان داخل وسائل مواصلات، يرجع إلى ضبط التكييفات على درجة حرارة منخفضة، للحد من انتشار الأمراض والعدوى، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

أوضح الدكتور مارك جندريو، المدير الطبي في مركز لاهي الطبي بالولايات المتحدة وخبير في الأمراض المعدية، أنه لا يجب غلق تكييف المقعد الخاص بك حرصًا على سلامتك من الامراض المعدية.

أكد "جندرو" أن التكييف يساعد على عمل تهوية جيدة بالنسبة للفيروسات المحمولة جوًا، حيث تصبح هي الوسيلة الرئيسية للسيطرة على عزل الشخص المصاب من انتشار الفيروسات.

واضاف "جندرو" أن الطقس البارد يكون مؤرقًا بالنسبة للبعض، ولكنه أخف ضررًا عندما تنتقل لك أي عدوى من الركاب الآخرين.

 

 

 

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مصراوي Masrawy

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