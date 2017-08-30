ربع مليون عاطل من أصحاب الشهادات العليا في تونس

تونس (د ب أ)

بلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في تونس قرابة ربع مليون عاطل بنسبة 3ر30 بالمئة من جملة الخريجين من الجامعات.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن أن عدد العاطلين من خريجي المعاهد العليا بلغ 6ر250 ألف عاطل خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 6ر259 ألف خلال الربع الأول.

ويمثل هذا الرقم قرابة ثلث العاطلين في البلاد التي تشهد بطالة في حدود 3ر15 بالمئة على المستوى الوطني، ويكشف أيضا عن الضغوط الكبرى التي تواجهها الحكومة الديمقراطية الناشئة لتلبية الطلبات المتزايدة لهذه الفئة بسوق الشغل.

كانت الحكومة أعلنت عن ايقاف الانتداب في القطاع العام هذا العام بسبب بلوغه الطاقة القصوى واقترحت بذلك تمويل برامج انتداب في القطاع الخاص وتسهيل القروض الصغرى لإنشاء مشاريع خاصة بالخريجين الجدد.

وهناك تفاوت حاد في البطالة بين جهات البلاد إذ ترتفع نسبة البطالة بشكل خاص في الجنوب الغربي ثم الجنوب الشرقي بنسبة 6ر25 بالمئة و 3ر24 بالمئة على التوالي.

وتمثل نسبة البطالة في ولاية تطاوين بأقصى الجنوب الأعلى في تونس اذ تبلغ 4ر32 بالمئة على عكس المناطق الساحلية التي تقل فيها نسبة البطالة عن 10 بالمئة بولايات صفاقس وسوسة والمنستير والمهدية.

وتمثل الجهات الداخلية الأكثر فقرا مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام 2010 والتي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لكنها وبعد أكثر من ست سنوات من الانتقال السياسي لا يزال وضع التنمية فيها متعثرا.