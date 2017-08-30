مقاولون يتبرعون بمعدات للمشاركة في تجميل السويس استعدادا للعيد

السويس - حسام الدين أحمد:

أطلق عدد من المقاولين في السويس، مبادرة لدعم جهاز التجميل والنظافة بالمحافظة، ووفروا معدات وسيارات لرفع القمامة وتنظيف شوارع السويس قبل عيد الأضحى المبارك وخلال أيام العيد.

وقدم اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وسعيد اللبيدي رئيس جهاز التجميل والنظافة الشكر للمقاولين، وقال سعيد اللبيدي إن المشاركين في المبادرة وفروا 7 لوادر و21 سيارة مختلفة الأحجام للمشاركة في نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع جنبًا إلى جنب مع جهاز التجميل والنظافة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح اللبيدي في تصريحات صحفية أن عمال الجهاز سوف يوزعوا أكياس قمامة على المواطنين، خلال تواجدهم بالحدائق العامة في أيام عيد الأضحى، لحثهم على جمع المخلفات الخاصة بهم بدلًا من إلقائها بأرض المتنزهات، للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والحدائق ورفع القمامة أولًا بأول.