رفع حالة الطوارئ في القناطر الخيرية استعدادا لعيد الأضحى
رفع حالة الطوارئ في القناطر الخيرية استعدادا لعيد الأضحى
01:02 م الأربعاء 30 أغسطس 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن رجب عبدالرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات المدينة لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن حدائق ومتنزهات المدينة، وخاصة الكبرى مثل حديقة عفلة والنخيل، جاهزة لاستقبال الزائرين مجانًا للاستمتاع والاحتفال بعيد الأضحى، والتنزه، وركوب الخيل، والدراجات البخارية، والمراكب النيلية.
من ناحيته، أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، الانتهاء من الخطة الصحية خلال العيد، إذ تم رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع مستشفيات المحافظة، ومضاعفة عدد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، لنشر سيارات في أماكن الاحتفالات والحدائق العامة.
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