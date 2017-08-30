بالصور.. ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية لمراقبة الأسواق بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مديرية التموين بمحافظة دمياط حملة موسعة، استهدفت عددًا من الأسواق في مدن وقرى الإقليم، بالتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار ومراقبة السلع الغذائية والتفتيش علي المحلات.

وانتهت الحملة من المرور على مستودعات الغاز بمدن الزرقا ودمياط وكفر سعد للتأكد من المواصفات ووزن الأنابيب ومطابقتها للمواصفات، فضلًا عن متابعة الأسعار لدى محلات بيع الدجاج واللحوم والأسماك.

وأعلن سمير عثمان، مدير المديرية ضبط 3 قضايا بيع لحوم مستوردة وكبدة تبين بعد الكشف عليها عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير 6 محاضر لمطاعم بسبب عدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر أخرى لمحلات تجارية للامتناع عن الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقانون، وضبط مخبزين لإدارتهما بدون ترخيص وكذلك قضية بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر المقرر.