المنظمة الدولية للهجرة: 18,500 من الروهينجا لجأوا إلى بنجلادش منذ الجمعة

(أ ف ب):

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن 18،500 لاجىء على الأقل، عبروا الحدود في اتجاه بنجلادش المجاورة منذ بداية المعارك، الأسبوع الماضي، بين الجيش البورمي ومتمردين مسلمين من الروهينجا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال كريس لوم المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة الذي قدم أول تقدير لحجم الهجرة منذ الجمعة، إن "18،500 شخص بالاجمال اجتازوا الحدود منذ 25 أغسطس"، يوم بدأت اعمال العنف بين المتمردين والجيش.

وهذا التقدير هو نتيجة جمع معلومات حصلت عليها المنظمات غير الحكومية التي تأتي لمساعدة اللاجئين في منطقة كوكس بازار على الجانب البنجلادشي من الحدود.

ويشكل المسلمون الروهينجا الفارون من اعمال العنف في ولاية راخين، القسم الاكبر منهم. وأسفرت أعمال العنف عن 110 قتلى على الأقل منذ الجمعة.

وأضاف كريس لوم "نعرف أيضا ان ثمة اشخاصا قد علقوا على الحدود، لكننا لا نعرف عددهم"، مشيرا الى صعوبة العمل في المنطقة.

ورفض قسم من اللاجئين الوصول الى بنجلادش في الأيام الاخيرة.

ولم يحصل الروهينجا الذين يعتبرون اجانب في بورما التي تعد 90% من البوذيين، على الجنسية حتى لو ان بعضا منهم يعيشون في هذا البلد منذ اجيال.

ولا يستطيعون الوصول إلى سوق العمل، ودخول المدارس والمستشفيات. وأجج تنامي القومية البوذية في السنوات الأخيرة العداء حيالهم، وقد اتخذ ذلك شكل مواجهات دامية.