الأردن والعراق: فتح معبر طريبيل الحدودي يعزز فرص الأمن والاستقرار

عمان (أ ش أ)

أعلنت الأردن والعراق إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم بعد إغلاقه في أبريل عام 2015 بعد تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي عملية انتحارية قتل خلالها 15 عنصرا من قوات حرس الحدود العراقية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلا عن بيان مشترك أنه في إطار سعي حكومتي العراق والأردنية وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات وتعبيرا عن الرغبة المشتركة وارادة البلدين في تمتين أواصر الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة شعبيهما الجارين الشقيقين وتزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش العراقي في تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة والحاق الهزيمة بعصابة داعش الإرهابية والتي أدت إلى عودة الحياة الى المدن العراقية والمناطق الحدودية وتكريسا للجهود المشتركة التي قام بها البلدان بما فيها الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات فقد تقرر فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأكد البيان أن اعادة فتح معبر طريبيل الذي جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الإجرامية سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية ولا سيما التجارية حيث سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين .

واضاف أن الحكومتين تتعهدان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين، مؤكد أن اعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين الشقيقين.