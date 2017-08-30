إخلاء سبيل اثنين من مؤسسي "اتحاد الجرابيع"

كتب –صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، قبول استئناف مها مجدي و نانسي كمال المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع"، على قرار تجديد حبسهما وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، في اتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد الغلاء.

ويحاكم في القضية كلا من: نانسي كمال، وسارة مهنى، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، ومحمد محفوظ.

نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، الشهر الماضي، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق