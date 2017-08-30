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تأجيل طعن النادي الأهلي على حكم إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد لـ26 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طعن النادي الأهلي على حكم إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد لـ26 ديسمبر

12:58 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

تأجيل طعن النادي الأهلي على حكم إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد لـ26 ديسمبر

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من عادل الأعصر وإبراهيم فكرى المثلين القانونيين عن النادي الأهلي على الحكم الصادر في الدعويين المقامتين من وائل عوض وأشرف محمد أعضاء بالنادي الأهلي فرع الشيخ زايد بإدراج أسمائهم في كشوف الجمعية العمومية لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

واختصمت الطعن الذي حمل رقم 36008 لسنة 71 قضائية المقام من النادي الأهلي كل من وائل عوض وأشرف محمد.

وذكر الطعن أن الحكم الصادر من الدائرة الثانية، في الدعاوى رقم ٣٠٨١٧ / ٢٩٠٤٩ لسنة ٧١ المختصم فيه كلا من رئيس النادي الأهلي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سويلم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحافظ القاهرة، بإدراج اسمائهم في الجمعية العمومية بفرع الشيخ زايد مشوب بالمخالفات القانونية.

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