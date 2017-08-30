تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير الشباب بتعيين مجلس محمود طاهر للأهلي لـ 26 ديسمبر

كتب-محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم الاربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لـ 26 ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 29049 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين بصفتهم.

طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية.