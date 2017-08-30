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بالصور: حذاء "ميلانيا" يخطف الأنظار وسط كارثة إعصار هارفي

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مصراوي Masrawy

بالصور: حذاء "ميلانيا" يخطف الأنظار وسط كارثة إعصار هارفي

12:53 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

هكذا تنسقين الـ boyfriend جينز مع ملابسك

الألبوم التالى

هكذا تنسقين الـ boyfriend جينز مع ملابسك

كتبت-نرمين الجلاد:

أثارت ميلانيا ، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقاد وسائل الإعلام الأمريكية، بسبب الحذاء الذي كانت ترتديه خلال رحلتها إلى تكساس برفقة زوجها  لتفقد آثار الإعصار المدمر هارفي.

وحسب ما جاء في موقع "سكاى نيوز" أن مدير الاتصال في مكتب ترامب قال "من المحزن أن يساور بعض الأشخاص القلق إزاء أزياء "ميلانيا " خلال كارثة وطنية لا تزال تداعياتها المدمرة مستمرة".

وجاء بيان مكتب ترامب بعد انتقاد وسخرية وسائل الإعلام على أحذية السيدة الأولى ذات الكعب العالي، وهي في طريقها إلى تكساس، حيث وصفت بعض الصحف الأمريكية أن الحذاء غير ملائم على الإطلاق في مثل هذه المواقف.".

ويذكر أن السيدة الأولى كانت ترتدي سروالاً قصيرًا لونه أسود، وسترة خضراء، وحذاء بكعب مرتفع. 

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مصراوي Masrawy

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