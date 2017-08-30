رئيس "العاصمة الإدارية" يوضح حقيقة إنشاء سور ضخم حولها

كتبت- ندى الخولي:

نفى محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ما تردد بشأن بناء سور ضخم حول العاصمة الجديدة.

وقال عبد المقصود في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء: "دا كلام فارغ.. العاصمة الإدارية على مساحة ١٨٠ ألف فدان، مين المجنون الذي يتصور أنه يمكن بناء سور حول هذه المساحة الضخمة".

وأوضح عبد المقصود أن السور "قد يكون في منطقة بقلب العاصمة، أو حول محطة للكهرباء أو المياه، أو حول منشأة ما".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأسوار خرسانية ضخمة بارتفاع حوالي ٧ أمتار، بادعاء أنها تحيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.