الصحة السعودية تجهز 4 مستشفيات بـ 600 سرير و46 مركزاً لخدمة الحجاج

الرياض ( د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء عن تجهيز أربع مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 600 سرير و46 مركزاً صحياً لخدمة الحجاج في مشعر عرفات.

وأوضحت الصحة ، في بيان صحفي اليوم، أنه تم تجهيز مستشفيات عرفات لاستقبال أي حالات مرضية لمعالجتها, وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى.

واشارت إلى أن المستشفيات تضم التخصصات الطبية كافة التي تشمل الجراحة العامة, وجراحة المخ, والأعصاب, والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

واوضحت أن مستشفى جبل الرحمة لقربه من جبل الرحمة, يشهد كثافة كبيرة من الحجاج لقربه من منطقة متوقعة لحدوث إصابات بين الحجاج تتطلب خدمات علاجية فورية من خلال عياداته الخارجية التي تشمل التخصصات الطبية كافة, وتعمل على مدار الساعة, بالإضافة إلى أسرة تنويم يبلغ عددها 140 سريرا.

وأفادت الصحة بأن المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ 90 سريرا, ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 230 سريرا ، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير.

وحسب الصحة، يوجد 46 مركزاً صحياً مجهزة تجهيزاً عالياً وتم تطويرها لهذا العام ويضم كل مركز غرفة إنعاش للحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرة لضربات الشمس وصيدلية.