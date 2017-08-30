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ضبط مراقب حسابات بالجمارك لمحاولته الاستيلاء على 47 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

ضبط مراقب حسابات بالجمارك لمحاولته الاستيلاء على 47 مليون جنيه

12:47 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ضبط مراقب حسابات بالجمارك لمحاولته الاستيلاء على 47 مليون جنيه

ضبط مراقب حسابات المالية بالجمارك

القاهرة – مصراوي:

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، (م.أ.ز) مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له في الاستيلاء على مبلغ ٤٧ مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن المالي ٢٠١٥ /٢٠١٦، والتي لم يتم استخدامها ووجب نقلها كحسابات دائنة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن مراقب الحاسبات ومدير عام الموازنة يتشاركان معا بالتوقيع الإلكتروني على ذات الحساب البنكي الخاص بموازنة مصلحه الجمارك، وبموجبه سيتم نقل المبلغ إلكترونيا إلى حساب بنكي آخر بأحد البنوك القومية، تمهيدا لاقتسامهما المبلغ مع صاحب الحساب البنكي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات .

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مصراوي Masrawy

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