أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة مسؤول التنظيم بحي أول طنطا للنيابة لاتهامه بالتلاعب في تراخيص البناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة مسؤول التنظيم بحي أول طنطا للنيابة لاتهامه بالتلاعب في تراخيص البناء

12:59 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

إحالة مسؤول التنظيم بحي أول طنطا للنيابة لاتهامه بالتلاعب في تراخيص البناء

إحالة مسؤول التنظيم بحي أول طنطا للنيابة

الغربية – مروة شاهين:

أحيل مسؤول وفني التنظيم بحي أول طنطا، اليوم الأربعاء، إلى النيابة العامة لقيامهما باستصدار تراخيص بناء لقطعة أرض بشارع الحكمة، لإحدى المواطنين بالمخالفة للقانون.

ووردت معلومات للرائد تامر كمال رئيس مباحث المرافق بالغربية، تفيد باستصدار ترخيص لإقامة مباني بقطة أرض بشارع الأشراف تقاطع شارع الحكمة، بعد قيام صاحبها ويدعى "فتحي. م. ا"، بوضع أساس وأعمدة خرسانية، بالمخالفة للقوانين التي تقضي بعدم صدور الترخيص إلا إذا كانت الأرض فضاء.

وعلى الفور تشكلت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة طنطا، ترأسها المهندس سيد الفقي، مدير الرقابة والمتابعة بالمجلس المدينة، بالتنسيق مع مباحث المرافق، وانتهت في تقرير لوجود مخالفة شابت صدور ترخيص البناء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40 أحوال، وتقرر إحالة مسؤول وفني التنظيم بحي أول طنطا للنيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب لهما من مخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نيابة دمياط تأمر بضبط وإحضار مدير شركة لتهربه من سداد مليون جنيه

    أخبار

  • ضبط محامٍ بحوزته 2000 قرص "تامول" بالدقهلية

    أخبار

  • تنفيذ 1007 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • بالصور .. ضبط تماثيل أثرية بمنزل مواطن في الأقصر

    أخبار

إعلان

c1ce4864f7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته