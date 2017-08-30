إحالة مسؤول التنظيم بحي أول طنطا للنيابة لاتهامه بالتلاعب في تراخيص البناء

الغربية – مروة شاهين:

أحيل مسؤول وفني التنظيم بحي أول طنطا، اليوم الأربعاء، إلى النيابة العامة لقيامهما باستصدار تراخيص بناء لقطعة أرض بشارع الحكمة، لإحدى المواطنين بالمخالفة للقانون.

ووردت معلومات للرائد تامر كمال رئيس مباحث المرافق بالغربية، تفيد باستصدار ترخيص لإقامة مباني بقطة أرض بشارع الأشراف تقاطع شارع الحكمة، بعد قيام صاحبها ويدعى "فتحي. م. ا"، بوضع أساس وأعمدة خرسانية، بالمخالفة للقوانين التي تقضي بعدم صدور الترخيص إلا إذا كانت الأرض فضاء.

وعلى الفور تشكلت لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة طنطا، ترأسها المهندس سيد الفقي، مدير الرقابة والمتابعة بالمجلس المدينة، بالتنسيق مع مباحث المرافق، وانتهت في تقرير لوجود مخالفة شابت صدور ترخيص البناء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40 أحوال، وتقرر إحالة مسؤول وفني التنظيم بحي أول طنطا للنيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب لهما من مخالفات.