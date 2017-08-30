زواجها من أكرم حسني والمشهد الأكثر انحرافًا.. 7 تصريحات لـ«رجاء الجداوي»

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"رمز الشياكة والأناقة وأرستقراطية كده في ذات نفسها بنت أصول في كينونة نفسها"، هكذا قدّمت الإعلامية إسعاد يونس الفنانة القديرة "رجاء الجداوي"، والتي غيرت من جلدها وبرزت بدور السيدة الكوميدية في مسلسل "ريح المدام" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وكشفت "الجداوي" بعد التفاصيل الخاصة بالمسلسل في لقائها أمس الثلاثاء، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية cbc، ونستعرض أبرز تصريحاتها بالحلقة فيما يلي..

1- منيرة

دور منيرة الذي قامت به الفنانة "رجاء الجداوي" في مسلسل "ريح المدام" تمتع بشعبية واسعة بسبب كوميدية الدور، وقالت "الجداوي" عن ذلك: "منيرة هي عجوزة متصابية وبتحب الشاب الصغير، وكارهة ابنها من أول لحظة لأنها كارهة أبوه".

وأضافت: "في البرومو قلت للمخرج أنا منحرفة طبيعي بس هزود الجرعة"، وأبدت إعجابها بالفنان أكرم حسني الذي فوجئت بحسه الكوميدي وبأغانيها والكلمات التي يكتبها، كذلك أشادت بالفنان أحمد فهمي والفنانة مي عمر.



2- المشهد الطريف

عن المشاهد التي ترى فيها "الجداوي" أنها قمة في الانحلال، قالت: "يوم فرحي أنا وأكرم كان شيء رهيب"، وأضافت: "إشبينات الفرح كانوا كلهم فوق التسعين"، موضحة أن من المشاهد التي تحبها كثيرًا وتضحكها بشدة مشهد إلقائها لبوكيه الورد ووفاة إحدى النساء بعد التقاطه.

3- المشاهد الغرامية

كشفت "الجداوي" أنها تعتبر مشهد تقدم "أكرم" لخطبتها من أبرز المشاهد الغرامية بالمسلسل، وقالت: "المسلسل كله حلو أوي، وكله هلس، أنا كنت عاملة دورين مختلفين تمامًا، واحد دراما في حلاوة الدنيا، وواحد انحراف لا مؤاخذة".



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4- تغيير جلدها

عن تألقها في الفترة الأخيرة وحرصها الجيد على اختيار أدوارها، قالت "الجداوي" مازحة: "الحمد لله كبرت ونضجت شوية، برده العقل زينة"، وأضافت: "أنا دلوقتي باعمل يا الأم يا الجدة يا العمة يا الخالة يا الحما، البنت المنحرفة دي جت في السكة كده، ولما كانت مكتوبة ماكنتش بالانحراف ده، فاحنا لوناها وادناها الصبغة دي".



5- حلاوة الدنيا

لعبت "الجداوي" في مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، دور الجدة، وقالت: "حلاوة الدنيا هي الجدة اللي احنا بنفتقدها في البيت المصري دلوقتي، الجدة اللي كانت زمان تلم الأولاد والأحفاد، وهي الصدر الحنين، هي الرحم اللي بيستوعب كل الناس دول، وعندها خبرة حياتية، وقدرت تخفي حزنها بابتسامة"، موضحة أنها تحب شخصيتها "زوزو" جدا في المسلسل.



6- شائعة زواجها من أكرم حسني

أوضحت "الجداوي" أنها تعرضت لشائعة غريبة عقب نشر الفنان أكرم حسني صورته معها من مشهد زواجهما بمسلسل "ريح المدام" على حسابه على موقع فيسبوك، وقالت: "لقيت واحد كتب الفنانة اللي كنت باحترمها وباعتبرها من الفنانات المحترمات راحت اتجوزت بعد وفاة جوزها من سنة ونص بالفنان الشاب"، مشيرة إلى أنها ضحكت من تلك الشائعة.



7- دور الجدة

حكت "الجداوي" عن تفاصيل دور "الجدة" الذي قدّمته في "ريح المدام"، موضحة أن "الأم تربي والجدة بتطبطب"، وأضافت: "الجدة مش أحن من الأم، مش ممكن في أحن من الأم، ولكن الجدة ربنا بيبعتلها هدية في مرحلة بنتها كبرت ورافضة تديها المشاعر دي، فبتلاقي البيبي جه فبتغدق عليه المشاعر الحلوة، عشان كده بيقولك أعز الولد ولد الولد، لأجل الولد، لأنه هايفضل الحب الأساسي".

