فنان شهير سبب نجاحها في «لأعلى سعر».. 5 أسرار كشفتها «هايدي موسى»

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نادرًا ما يتألق الفنان بعد أول دور تمثيلي له، ولكن هذا ما حدث مع الفنانة "هايدي موسى" بعد تجربتها التمثيلية الأولى في مسلسل "لأعلى سعر"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي ونبيل الحلفاوي.

وحلّت "هايدي"، أمس الثلاثاء، ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فأدلت بعدد من التصريحات البارزة التي نستعرض بعضًا منها فيما يلي..

1- صعوبة التمثيل

حكت "هايدي" عن تجربتها الأولى في التمثيل، رغم أنها دخلت مجال الفن كمغنية، وقالت: "الموضوع كان صعبا شعوية، وكان في حاجات كتير جديدة عليا وحاجات أول مرة أسمعها في حياتي بس كان في ناس كتير بتساعدني في الإخراج والإنتاج وكله".



2- نبيل الحلفاوي

أشادت الفنانة "هايدي" بدور الفنان الكبير "نبيل الحلفاوي" الذي شارك في بطولة "لأعلى سعر"، موضحة أنه كان يساعدها كثيرًا في خوض تجربتها الأولى بمجال التمثيل، وقالت: "كان ليه دور كبير جدا جوا اللوكيشن معايا، من حسن حظي إني اشتغلت معاه لأنه كان بيدعمني وبيساعدني جدا في التصوير وكان بيحفظني".



3- أغنية هجرتني

كشفت "هايدي" كواليس أغنيتها "هجرتني"، كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وقالت: "الأغنية دي أنا حباها جدا لأنها بتميل للون الطرب الشرقي القديم، تحسي إنك بتسمعي حاجة لفايزة أحمد أو لوردة، اللون اللي أنا بحبه جدا، وفي نفس الوقت كمان التوزيع بتاعها مودرن، أنا فخورة جدا إني غنيت الأغنية دي، وكان ليا الشرف إن أنا اتعاملت مع فنان كبير زي الدكتور مدحت العدل وعمرو مصطفى".



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4- تجربة التمثيل مرة أخرى

عن مدى رغبتها في خوض مجال التمثيل مرة أخرى، أبدت "هايدي" استعدادها التام لذلك وتحضيرها لأعمال مقبلة، وعبرت عن رغبتها الشديدة في العمل مع "إسعاد يونس"، قائلة: "أنا معاكي في أي حاجة".

5- الخطوات القادمة

صرحت "هايدي" بأنها تستعد لتوقيع عقد جديد مع إحدى الشركات لطرح ألبوم جديد، كما أنها تستعد لتصوير فيديو كليب لأغنية بعنوان "عيشها"، وهي أغنية اجتماعية، وستطرحها في خلال شهر أو أقل.

