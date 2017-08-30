موقف أحرجها مع المخرج ولهذا السبب بكت.. 7 تصريحات مثيرة لـ«حسيبة القرعة»

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حسيبة القرعة، دور اشتهرت به الفنانة الشابة "نورين كريم" بعد تألقها في مسلسل "طاقة القدر"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، لتصبح واحدة من النجمات الشابات المتنافسات على الساحة حاليا. وحلّت "نورين"، أمس الثلاثاء، ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فأدلت بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- سبب موافقتها على الدور

عن سبب موافقتها على التخلي عن شعرها للقيام بدور "حسيبة القرعة"، قالت "نورين": "في ممثلات كتير ممكن يشتغلوا طول عمرهم ومايتعرضش عليهم دور زي حسيبة ده"، وأضافت: "أنا باشوف إن شخصية حسيبة دي شخصية غنية ومغرية لأي ممثل في العالم"، وتابعت: "كل شيء وليه تمن، وكان تمن الدور إن أنا أحلق شعري، وأنا عملت كده بنفس راضية جدا ومتصالحة جدا، وقعدت 3 شهور أو 4 شهور تحضير للشخصية، وكنت بأهل نفسي نفسيا إن أنا بعد 4 شهور هابقى حسيبة القرعة مش نورين القرعة"، واستطردت: "شعري كان جميلا وطويلا وعمري مالبست بواريك".

2- كواليس الدور

حكت "نورين" عن كواليس حلاقة شعرها بالكامل، موضحة أنها مرت بمرحلتين، الأولى بالمقص الذي قربه المصفف لأقرب مكان، والمرحلة الثانية بالماكينة، مشيرة إلى أنها تحتفظ به.

وقالت: "عيطت مع أول جز بالمقص"، وأضافت: "أول ما خلص قص وابتدى يعمل بالماكينة شوفت حسيبة في المراية، فقلت هاللو حسيبة، وبقيت من اللحظة دي نظراتي كلها حسيبة، مشيتي كلها حسيبة، بقيت شخص تاني اسمه حسيبة، وبقيت باتعامل في الحياة على إن أنا حسيبة".

3- تأثير الدور

تقمصت "نورين" دور حسيبة بالكامل، مما أثر على حياتها الشخصية، قائلة: "ماكنتش برا التصوير مابقابلش ناس زي الأول مابقعدش مع أصحابي، لأن أنا عملت حاجات غصب عني لا شعوريا"، وروت أحد المواقف: "أفتكر في يوم داخلة أعمل مشهدا خارجيا في الحارة، كان المشهد اللي باضرب فيه ليلى (حنان مطاوع)، وكانت مرعوبة أوي اليوم ده، فأنا استغربتها وقولتلها إنتي بتعملي كده ليه؟ إنت متخيلة إن أنا هاضربك بجد؟".

وحكت موقفًا آخر شعرت فيه بالإحراج: "وأنا داخلة ماسكة ساندويتش في إيدي جعانة وماشية في الحارة ولسة ماصورتش، لقيت المخرج رؤوف عبد العزيز بيقولي إيه يا نورين؟ فقولتله "جعانة"، ولما روحت اتصلت بيه واعتذرتله وقولتله مش عارفة أنا عملت كده إزاي".

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4- حسيبة الحقيقية

كشفت "نورين" عن أن شخصية "حسيبة القرعة" موجودة في الحقيقة، قائلة: "كان في واقعة من كام يوم إن في ست اسمها بهية جوزها جاتله جلطة ونزلت اشتغلت فتحرشوا بيها، فقررت تتخلى عن أنوثتها، ومصدر الأنوثة عند الست كشكل شعرها، فاضطرت إلى أن تحلق قرعة عشان تعرف تسترزق وتأكل عيالها من غير ما حد يتحرش بيها أو يتعاملوا معها كست، هي دي حسيبة".

وأوضحت أن تلك الواقعة تشبه حسيبة بالفعل، قائلة: "في مشهد من المشاهد، "مشيا" اللي بيحبها قالها ليه عملتي كده يا ست حسيبة، فقالتله بالنص لما شعبان دخل السجن الكل طمع فيا، صحابه قبل اللي كان دايسلهم على طرف فحلقت شعري وعملت راجل عشان أعرف أعيش".

5- أصعب مشهد

عن أصعب مشاهدها بمسلسل "طاقة نور"، قالت "نورين": "كان في مشهد بيني وبين النجم هاني سلامة المفروض إنه جاي لأخويا البيت لأنه كان متهمه في موضوع، فأول ما شوفته قولتله إجري يا شعبان، وأكدت أنها أعادت هذا المشهد ثلاث مرات لأسباب ليس لها علاقة بيها، مشيرة إلى أنه كان مشهدا شاقا جدا، لأن كان بداخلها مشاعر مختلطة، وهي الخوف على أخوها ومن الشخص الذي يطاردها.

6- حسيبة الرومانسية

عن تحول دورها من البلطجة إلى الرومانسية، قالت "نورين: "باحب اللعبة دي أوي، المنطقة دي هي اللي بتثبت إنت ممثل ولا لأ، هل أنت زي مابتعرف تعمل الحتة دي هاتعرف تعمل الحتة التانية وبنفسية الحتة الأولانية؟".

7- سبب بكائها

حكت "نورين" عن مشهد آخر أثر كثيرًا في مشاعرها وهو في الحلقة التاسعة عشرة، يوم قتل ميشا، وقالت: "المشهد ده من المشاهد الصعبة جدا، لأن ميشا كان أول وآحر أمل بالنسبة لها، هو الوحيد اللي كان هايطلع الست اللي هي ماعشتهاش ، فخلص آخر أمل بالنسبة لها، وعندما قالت له مع السلامة يا حبيبي كانت بتودع معاه كل حاجة حلوة كانت فاكرة إن هي هاتعيشها"، وبكت "نورين" عندما تذكرت هذا المشهد.

