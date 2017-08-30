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المتحدث العسكري: ضبط 5 مشتبه بدعمهم لعناصر تكفيرية بوسط سيناء

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المتحدث العسكري: ضبط 5 مشتبه بدعمهم لعناصر تكفيرية بوسط سيناء المتحدث العسكري: ضبط 5 مشتبه بدعمهم لعناصر تكفيرية بوسط سيناء

التحرير

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قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط 5 أفراد مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، كانوا يستقلون عربتين ربع نقل وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بوسط سيناء.

وأضاف، في بيان رسمي، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تدمير عربة ربع نقل و6 دراجات نارية، ومخبأ به كمية من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 مزارع لنبات البانجو المخدر.

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وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

 

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التحرير

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