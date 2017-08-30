بدء تصعيد الحجاج لـ«عرفات».. ووحيد: خيام وأتوبيسات مكيفة للمصريين

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أعلنت بعثة الحج السياحي، برئاسة محمد شعلان وكيل وزارة السياحة، حالة الطوارىء استعدادا لوقوف الحجاج على جبل عرفات غدا الخميس، وبدأت عمليات تصعيد ضيوف الرحمن منذ صباح اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال أشرف وحيد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات بدأت فعليا تصعيد الحجاج بنظام الرد الواحد، وتعاقدت مع أتوبيسات حديثة لمرافقة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، كما تم الاستعانة بمجموعة من الوعاظ لمرافقة الحجاج طوال فترة الإقامة بالمشاعر، للإجابة عن أى اسئلة أو استفسارات وللإرشاد الديني، مضيفا أنه تم تزويد المخيمات بمنى وعرفات بمياه ومشروبات ووجبات جافة وساخنة، وقامت الشركات بتوزيع "استيكرات" مكتوب عليها اسم الحاج والشركة المنظمة لبرنامجه وجنسيته وعنوانه.

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تابع وحيد: «تم الاتفاق على تصعيد جميع الحجاج المصريين من مكة المكرمة إلى عرفات مباشرة حرصا على قضائهم يوم عرفة الذي يعد الركن الأساسي في مناسك الحج، وحذرت من مخالفة التعليمات، كما تم التشديد على أن من يُصر على قضاء يوم التروية بمنى يذهب على مسئوليته الشخصية»، لافتا إلى أن جميع خيام حُجاج السياحة مكيفة وضد الحريق، وتتضمن جميع أنواع الأغذية والمشروبات طول اليوم وحتى مغادرة عرفات بعد غروب يوم التاسع من ذي الحجة.

كانت شركات السياحة، تسلمت مخيماتها بالمشاعر المقدسة بعد أن طلبت بعثة الخدمة الميدانية للمؤسسة الأهلية لمطوفى البلاد العربية بسرعة إنهاء إجراءات تسليم المخيمات بعدما تبين الانتهاء من التجهيزات، موضحا أن عملية التصعيد تتم وفق برنامج زمني، بدأ من صباح اليوم.