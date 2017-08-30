معهد الفلك يحدد مواعيد صلاة العيد في المحافظات

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حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الجمعة، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في الساعة الخامسة و57 دقيقة بالتوقيت المحلي، وسيكون سكان حلايب أول من يؤدى صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و41 دقيقة، فيما تكون مرسى مطروح اخر محافظة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و12 دقيقة .

وأشار المعهد إلى ان صلاة العيد في محافظات الاسكندرية والمنيا وابوسمبل ستكون في تمام الساعة السادسة ودقيقة، وفى مدن بورسعيد والسويس والاسماعيلية تحين في الساعة الخامسة و52 دقيقة، وسيؤدى أهالى العريش صلاة العيد في الساعة الخامسة و46 دقيقة، وفى مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و49 دقيقة، وفى مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ في الساعة الخامسة و47 دقيقة، وفى طابا في الساعة الخامسة و43 دقيقة.

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وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الاضحى في دمنهور والفيوم في الساعة الخامسة و59 دقيقة، وفى المنصورة والزقازيق ستكون في الساعة الخامسة و56 دقيقة، وسيؤدى سكان مدن طنطا وبنها وكفر الشيخ صلاة عيد الاضحى في نفس الوقت في الساعة الخامسة و57 دقيقة، وفى مدن شبين الكوم وبنى سويف وسوهاج سيكون موعد الصلاة في الساعة الخامسة و58 دقيقة، وفى اسيوط في تمام الساعة السادسة.

واوضحت حسابات المعهد أن موعد صلاة عيد الاضحى في قنا ودمياط ستحل في الساعة الخامسة و54 دقيقة، وفى اسوان والسلوم في الساعة الخامسة و55 دقيقة، وموعد صلاة العيد في الغردقة في الساعة الخامسة و49 دقيقة، وفى الخارجة في الساعة السادسة و5 دقائق، وفى نوبيع في الساعة الخامسة و44 دقيقة، وفى شلاتين في الساعة الخامسة و45 دقيقة.