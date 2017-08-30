أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

معهد الفلك يحدد مواعيد صلاة العيد في المحافظات

Google+ Print
معهد الفلك يحدد مواعيد صلاة العيد في المحافظات معهد الفلك يحدد مواعيد صلاة العيد في المحافظات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الجمعة، في محافظات ومدن جمهورية العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في الساعة الخامسة و57 دقيقة بالتوقيت المحلي، وسيكون سكان حلايب أول من يؤدى صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و41 دقيقة، فيما تكون مرسى مطروح اخر محافظة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و12 دقيقة .

وأشار المعهد إلى ان صلاة العيد في محافظات الاسكندرية والمنيا وابوسمبل ستكون في تمام الساعة السادسة ودقيقة، وفى مدن بورسعيد والسويس والاسماعيلية تحين في الساعة الخامسة و52 دقيقة، وسيؤدى أهالى العريش صلاة العيد في الساعة الخامسة و46 دقيقة، وفى مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و49 دقيقة، وفى مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ في الساعة الخامسة و47 دقيقة، وفى طابا في الساعة الخامسة و43 دقيقة.

شاهد أيضا

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الاضحى في دمنهور والفيوم في الساعة الخامسة و59 دقيقة، وفى المنصورة والزقازيق ستكون في الساعة الخامسة و56 دقيقة، وسيؤدى سكان مدن طنطا وبنها وكفر الشيخ صلاة عيد الاضحى في نفس الوقت في الساعة الخامسة و57 دقيقة، وفى مدن شبين الكوم وبنى سويف وسوهاج سيكون موعد الصلاة في الساعة الخامسة و58 دقيقة، وفى اسيوط في تمام الساعة السادسة.

واوضحت حسابات المعهد أن موعد صلاة عيد الاضحى في قنا ودمياط ستحل في الساعة الخامسة و54 دقيقة، وفى اسوان والسلوم في الساعة الخامسة و55 دقيقة، وموعد صلاة العيد في الغردقة في الساعة الخامسة و49 دقيقة، وفى الخارجة في الساعة السادسة و5 دقائق، وفى نوبيع في الساعة الخامسة و44 دقيقة، وفى شلاتين في الساعة الخامسة و45 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة