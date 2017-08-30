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سولاف درويش عن أكاديمية «تأهيل الشباب»: أهم خطوة فى تشكيل وعى الشباب

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سولاف درويش عن أكاديمية «تأهيل الشباب»: أهم خطوة فى تشكيل وعى الشباب سولاف درويش عن أكاديمية «تأهيل الشباب»: أهم خطوة فى تشكيل وعى الشباب

التحرير

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أشادت النائبة سولاف درويش، عضوة مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكاديمية وطنية لتأهيل وتدريب الشباب، تحت رعاية الرئاسة، تضم نخبة من الخبراء والمدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية تم تصميمها على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.

وقالت النائبة، فى تصريح لها اليوم الأربعاء، إن هذه الأكاديمية هدية السيسى لشباب ، وتؤكد مدى قرب الرئيس من تفكير الشباب، فما ينقص شباب مصر هو التدريب والتثقيف، وهذه الأكاديمية ستكون بمثابة "تانك المعلومات" التى ستسهم فى رفعة ورقى تفكير الشباب، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب.

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وأضافت عضوة مجلس النواب، أن هذه الأكاديمية بمثابة أهم خطوة فى تشكيل وعى الشباب لخلق جيل واع ومثقف ويعلم مشكلات وطنه ويسهم فى حلها، داعية كل شباب مصر لاستثمار هذه الفرصة الذهبية، التى من خلالها سيمتلكون خبرات سياسية واقتصادية مختلفة، وستكون الأكاديمية المكان الرسمى لتأهيلهم وتدريبهم وتحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

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