أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

برلماني يهاجم وزير الزراعة: مفيش شوادر لحمة بالشرقية (فيديو)

Google+ Print
برلماني يهاجم وزير الزراعة: مفيش شوادر لحمة بالشرقية (فيديو) برلماني يهاجم وزير الزراعة: مفيش شوادر لحمة بالشرقية (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، قائلًا:"وزارة الزراعة لم توفر شوادر لبيع اللحوم بالشرقية".

وأضاف تمراز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم": "تواصل منذ أكثر من 15 يومًا مع وكيل وزارة الزراعة بالشرقية لإعلامه بأن منطقة شمال الشرقية لا يوجد بها شوادر لبيع اللحوم للمواطنين".

وتابع: "لا يجوز التفريق بين المواطنين ويجب على وزارة الزراعة توفير شوادر لأهالي الشرقية كما توفر شوادر لأهالي محافظتي القاهرة والجيزة".

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300