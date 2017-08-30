برلماني يهاجم وزير الزراعة: مفيش شوادر لحمة بالشرقية (فيديو)

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هاجم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، قائلًا:"وزارة الزراعة لم توفر شوادر لبيع اللحوم بالشرقية".

وأضاف تمراز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم": "تواصل منذ أكثر من 15 يومًا مع وكيل وزارة الزراعة بالشرقية لإعلامه بأن منطقة شمال الشرقية لا يوجد بها شوادر لبيع اللحوم للمواطنين".

وتابع: "لا يجوز التفريق بين المواطنين ويجب على وزارة الزراعة توفير شوادر لأهالي الشرقية كما توفر شوادر لأهالي محافظتي القاهرة والجيزة".