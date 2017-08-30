أخبار عاجلة

ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

لافروف: ليس لدى روسيا معلومات عن هجوم محتمل ضد إسرائيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لافروف: ليس لدى معلومات عن هجوم محتمل ضد إسرائيل

12:48 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

لافروف: ليس لدى روسيا معلومات عن هجوم محتمل ضد إسرائيل

الدوحة (أ ش أ)
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم - الأربعاء- إن بلاده لا تمتلك أي معلومات عن نية أحد كان للهجوم على إسرائيل.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بالدوحة بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "ليست لدينا معلومات عن أن أحدا ما يحضر لمهاجمة إسرائيل".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهم إيران مؤخرا بمحاولة "القضاء على إسرائيل"، عبر بناء مواقع لإنتاج الصواريخ الموجهة في سوريا ولبنان.

هذا المحتوى من

ed56b101bc.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لافروف: يوجد تطابق في المواقف بين روسيا والإمارات

    أخبار

  • الأزمة الخليجية: هل تنجح موسكو حيث فشل الآخرون؟

    أخبار

  • جوتيرش: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

    أخبار

  • تباين فلسطيني إزاء أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة

    أخبار

إعلان

1f281a00b8.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا