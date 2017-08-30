لافروف: ليس لدى روسيا معلومات عن هجوم محتمل ضد إسرائيل

الدوحة (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم - الأربعاء- إن بلاده لا تمتلك أي معلومات عن نية أحد كان للهجوم على إسرائيل.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بالدوحة بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "ليست لدينا معلومات عن أن أحدا ما يحضر لمهاجمة إسرائيل".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهم إيران مؤخرا بمحاولة "القضاء على إسرائيل"، عبر بناء مواقع لإنتاج الصواريخ الموجهة في سوريا ولبنان.