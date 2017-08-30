الحج: أكثر من مليوني حاج يتوافدون على منى

مكة المكرمة (أ ش أ)

بدأ أكثر من مليوني حاج في التوافد منذ صباح اليوم الأربعاء إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بالسنة النبوية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير ، وذلك قبيل الصعود إلى عرفة غدا الخميس لأداء ركن الحج الأعظم.

وأكملت الحكومة السعودية استعداداتها لاستقبال الحجيج في مخيمات منى حيث تم تجهيز عشرات الآلاف من المخيمات والتأكد من توفر عوامل الأمان في المخيمات المضادة للحرائق مع تجهيزها بكل الخدمات ودعمها بمكيفات تبريد ذات طاقة عالية.

ووفرت المملكة كل الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل كافة، للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة.

وكثفت القوات وفرق الإنقاذ انتشارها الأمني على طول الطرق المؤدية إلى منى لضمان سلاسة الحركة المرورية باتجاه المشعر، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة التليفزيونية ذات الدوائر المغلقة على الطرق والتقاطعات المهمة لمراقبة حركة نقل الحجيج.

ويظل الحجاج في منى حتى فجر اليوم التاسع ثم يغادرونها إلى عرفة.. وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية نحو 17 كيلومترا مربعا ويقع بين مكة المكرمة ومشعر المزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية ولا يُسكَن إلا مدة الحج.