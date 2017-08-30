محافظ الجيزة: تخصيص عائد تبرعات جلود الأضاحي لعلاج مرضى فيروس "سي"



كتبت- ندى الخولي:

أصدر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، قراراً بحظر جمع ونقل جلود الأضاحي إلا بمعرفة 28 جمعية أهلية مصرح لها بجمع ونقل الجلود.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجمعيات المخالفة عن طريق مديرية الطب البيطري، كما سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي الأوقاف والصحة لتحقيق الاستفادة القصوى من جلود الأضاحي وتوصيلها إلى المستحقين.

وقرر الدالي تشكيل لجنة لمراقبة عمليات ذبح الأضاحي وتجميع جلودها بأقرب مركز شباب أو وحدة محلية أو الساحات التي ستقام فيها صلاه العيد أو الجمعيات الزراعية، ويتم تسليم المتبرع إيصالا رسميا بذلك، على أن تقوم هذه اللجان ببيع الجلود طبقاً لسعر السوق وتوريد حصيلتها الى المحافظة لتوزيع عائدها على مرضى فيروس "سي".

وأكد الدالي، حرص المحافظة على تشجيع الأهالي على التبرع بجلود الأضاحي لصالح مرضى فيروس C ونشر العمل الخيري.

ويرأس اللجنة اللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، وتضم في عضويتها مديري مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والصحة والطب البيطري على أن يتم تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن.