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محافظ القاهرة يستقبل وفد البطريركية المرقسية للتهنئة بعيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يستقبل وفد البطريركية المرقسية للتهنئة بعيد الأضحى

12:41 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

محافظ القاهرة يستقبل وفد البطريركية المرقسية للتهنئة بعيد الأضحى

كتبت- ندى الخولي:
استقبل عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بمكتبه صباح اليوم، الأربعاء، وفد البطريركية المرقسية والذي ترأسه نيافة الأنبا مرقص أسقف كنائس شبرا الخيمة وتوابعها نائباً عن البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، ضمّ الوفد الكنسي القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالكاتدرائية المرقسية الكبرى، واللواء نبيل رياض، مدير مكتب الكاتدرائية المرقسية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب، مؤكداَ أن المسيحين والمسلمين نسيج وطني واحد يعملوا من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا، بحسب البيان.

وكان المحافظ قد استقبل في وقت سابق القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى، متمنيًا لجموع الأمة الإسلامية ومصر شعباً وحكومة مزيدًا من الأمن والمحبة والسلام.

ونقل أندريه زكي، أرق التهانى وخالص الأمنيات باسمه ونيابة عن الشعب الإنجيلب بمصر لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة وجموع مواطنيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً نجاح خطاهم نحو تطوير العاصمة المصرية لما فيه الخير والرفاهية والسلام لكل المصريين ومكانة أرض الكنانة، وفقًا للبيان.

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