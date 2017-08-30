اليوم.. النطق بالحكم على 9 ضباط في قضية قتل 4 من أسرة واحدة بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

شهدت ساحات مجمع محاكم ونيابات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستنفار الأمني فرضته الأجهزة الأمنية حيث تم الدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة للتأمين فعاليات جلسة النطق بالحكم على 9 ضباط شرطة متهمين في قضية قتل 4 من أفراد أسرة واحدة أمام الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات.

وشارك في تأمين المحاكمة كلًا من اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن، واللواء أشرف درويش حكمدار مديرية الأمن، واللواء خالد أبوطالب مساعد مدير فرقة المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتم الدفع بعناصر من قوات الشرطة والتدخل السريع بمحيط قاعة جلسة المحكمة بالطابق الثالث بمجمع المحاكم.

وتعود الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية، وقوات الشرطة، كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال.

والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم كلًا من "المقدم محمد فتحي محمد حسين"، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، و"أحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمي"، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، و"علي محمد علي محمد أبوزهرة"، رئيس مباحث كفر الزيات، و"محمد زكريا بيومي الكردي"، رئيس مباحث مركز بسيون، و"وائل محمد سامح محمد قنصرة"، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، و"محمد مصطفى مالك عبدالمطلب"، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، و"أحمد محمود عبدالعزيز حسن الفقي"، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، و"محمد عز الدين زغلول نصار"، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، و"رامي محمد محمد مصطفى الجزار"، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا.