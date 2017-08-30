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ضبط 37 طنا من الألعاب النارية قبل تهريبها إلى داخل البلاد بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط 37 طنا من الألعاب النارية قبل تهريبها إلى داخل البلاد بالإسكندرية

12:33 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

ضبط 37 طنا من الألعاب النارية قبل تهريبها إلى داخل البلاد بالإسكندرية

أ. ش. أ

أحبط ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، محاولة تهريب 37 طنًا من الألعاب النارية المحظور حيازتها إلى داخل البلاد.

ووردت معلومات إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، العميد عماد فاروق، تفيد بقيام شركة باستيراد رسالة "ديكورات" من الصين، وإدخالها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية.

ودلت التحريات التي أشرف عليها مدير شرطة ميناء الإسكندرية اللواء محسن عبدالرازق، أن صاحبة الشركة اخفت بين مشمول الرسالة ملايين الألعاب النارية ومحدثات الصوت محاولة تهريبها.

وأمر مدير شرطة ميناء الإسكندرية بضبط الرسالة، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 37 طنًا من الألعاب النارية والشماريخ مختلفة الأحجام والأشكال.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.

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