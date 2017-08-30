الرابحون والخاسرون من انضمام كيتا إلى ليفربول

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نجح ليفربول في إنهاء التعاقد مع لاعب لايبزيج نابي كيتا مقابل 48 مليون جنيه إسترليني، على أن ينضم اللاعب الغيني لصفوف الريدز في صيف 2018.

وسيقضي كيتا هذا الموسم رفقة الفريق الألماني من أجل مساعدته على الظهور بقوة في المشاركة الأولى للايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

واستعرض موقع "سكواكا" الرابحون والخاسرون من انضمام اللاعب الغيني للريدز في السطور التالية كالأتي:

الرابحون

1- يورجين كلوب

يعد المدرب الألماني يورجين كلوب من أشد المعجبين بإمكانيات اللاعب الغيني، وسعى للتعاقد معه منذ بداية الميركاتو الحالي حيث لا يرى لاعب بديل له.

ويعد كلوب من أبرز العناصر التي دفعت كيتا للانتقال إلى ليفربول وذلك بعد الإطراء الشديد من قبل ساديو ماني للمدرب الألماني، وهو ما دفع كيتا لرفض جميع العروض والانتقال إلى ملعب الأنفيلد.

ومن المنتظر أن يشكل اللاعب الغيني إضافة قوية لوسط ملعب ليفربول في ظل إقتراب نجم الفريق فيليب كوتينيو للرحيل عن صفوف الريدز تجاه برشلونة.

2- ثلاثي هجوم ليفربول

يمتاز نابي كيتا بكونه لعب وسط ملعب "بوكس تو بوكس" وهو ما سيمنح ليفربول ميزة كبيرة في الاستحواذ على الكرة واللعب بمثالية على الهجمة المرتدة أيضًا، إلى جانب إمتلاكه للحس التهديفي.

كما يمتاز كيتا باللياقة البدنية العالية والتي من شأنها أن تقلل من المجهود البدني الكبير الذي يبذله روبرتو فيرمينو في الضغط على مدافعي الخصم.

ونجح كيتا في استخلاص الكرة 82 مرة الموسم الماضي أكثر من أي لاعب في صفوف ليفربول في موسم 2016- 2017، كما نجح في "التاكلينج" 53 مرة.

إضافة إلى مهارته الدفاعية، يعد عثمان ديمبلي المنتقل حديثًا إلى برشلونة مقابل 150 مليون يورو اللاعب الوحيد الذي راوغ أكثر من كيتا وذلك في 103 مناسبة مقابل 83 لكيتا.

وسجل كيتا 8 أهداف وصنع مثلهم الموسم الماضي، أي أنه يجيد الجانب الدفاعي والجانب الهجومي وسيخفف كثيرًا من الضغوطات على ثلاثي المقدمة في ليفربول محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني.

3- مايكل إدواردز

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تعرض المدير الرياضي لليفربول لانتقادات لاذغة بسبب فشله في إبرام الصفقات التي أرادها يوجين كلوب في الميركاتو الحالي وعلى رأسهم فيرجيل فان ديك.

ومع ضغط برشلون المتواصل لضم نجم الفريق فيليب كوتينيو، خففت تلك الصفقة من الضغوطات الملقاة على عاتقه.

4- نابي كيتا

حسم اللاعب الغيني مستقبله الأن وبإمكانه التركيز مع لايبزيج هذا الموسم وستغلال فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا من أجل تطوير مستواه أكثر وأكثر واكتساب الخبرات قبل الرحيل إلى ليفربول.

كما خرج كيتا من لايبزيج بطريقة مميزة للغاية لم تفقده حب جماهير النادي الذي منحه الفرصة للتألق في واحد من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

الخاسرون

1 - تشان ولالانا وفينالدوم

سيتسبب وصول كيتا إلى ليفربول إلى خلق منافسة شرسة مع كل من إيمري تشان وأدم لالانا وجيني فينالدوم الذين يقومون بدور "البوكس تو بوكس".

ومن المنتظر أن يتسبب ذلك الوصول في خروج لاعب من الثلاثي خارج حسابات كلوب للتشكيل الأساسي للفريق إلا إذا قرر اللاعب الألماني تشان الرحيل الصيف المقبل مع نهاية عقده.

2- كاميرون برانجان وماركو جروجيتش

سيتسبب وصول كيتا إلى ليفربول إلى تقلص حظوظ الشباب في الريدز في الحصول على الفرصة في اللعب مع الفريق الأول.

ويعد كاميرون برانجان من أبرز المواهب البارزة في أكاديمة الفريق، ومن المنتظر رحيله قبل وصول كيتا إلى الأنفيلد وكذلك الحال مع جروجيتش.

3- منافسو ليفربول

أرادت العديد من الأندية الكبرى مثل برشلونة وإنتر وبايرن ميونيخ التعاقد مع نابي كيتا، قبل أن يتمكن ليفربول من الفوز بتلك الصفقة المميزة في نهاية المطاف.