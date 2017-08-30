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برشلونة يتمسك بالفرصة الأخيرة لضم كوتينيو

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برشلونة يتمسك بالفرصة الأخيرة لضم كوتينيو برشلونة يتمسك بالفرصة الأخيرة لضم كوتينيو

التحرير

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ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه لا يتبقى سوى 48 ساعة على انتهاء الميركاتو الصيفي، ولا يزال برشلونة يتمسك بالأمل في التعاقد مع نجم ليفربول اللاعب البرايزيلي فيليب كوتينيو.

وأشارت الصحيفة اليوم الأربعاء، إلى أن إحدى الأسباب التي تدفع برشلونة للتفاؤل بشأن ضم كوتينيو في الدقائق الأخيرة، هو نشاط ليفربول الأخير في سوق الانتقالات، والتي يبرز استعداد الريدز للتجهيز لحقبة ما بعد كوتينيو.

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ونجح ليفربول في التعاقد مع لاعب لايبزيج نابي كيتا والذي سينضم لصفوف الفريق في عام 2018، كما يسعى الريدز أيضًا للتعاقد مع لاعب موناكو توماس ليمار، حيث سيتوجه فريق طبي من ليفربول لإنهاء التعاقد.

وسبق وأن أخبرت إدارة ليفربول فيليب كوتينيو بأنه سيرحل في حال أنهى النادي التعاقد مع لاعب بديل، فمن المنتظر أن ينهي برشلونة الصفقة في الساعات القليلة المقبلة بمبلغ يصل إلى 160 مليون يورو.

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التحرير

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