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زيدان يحدد مركز رونالدو الجديد مع ريال مدريد

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زيدان يحدد مركز رونالدو الجديد مع ريال مدريد زيدان يحدد مركز رونالدو الجديد مع ريال مدريد

التحرير

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يرغب في الاعتماد على كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح.

وأشارت الصيحفة، اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد فشل ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الحالي، لا يوجد في صفوف المرينجي سوى 3 لاعبين فقط بإمكانهم اللعب في المركز رقم 9 وهم كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وبورخا مايورال.

ويرغب زيدان في الاعتماد على خطة 4-4-2 بدلًا من 4-3-3 من أجل مواصلة هيمنته الأوروبية والمحلية، حيث يدرك تمامًا أن الفريق يقدم أفضل المستويات بوجود 4 لاعبين في وسط الملعب.

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كما أن خطة 4-4-2 تتناسب مع موهبة رونالدو أكثر من 4-3-3، حيث يشعر النجم البرتغالي براحة أكبر في اللعب في قلب الهجوم، حيث يسمح له هذا الأمر بالتحرك يمينًا ويسارًا وخلق المشكلات أمام دفاعات الخصوم كما حدث في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان ورونالدو تحدثا في هذا الأمر ووجدا أن أنسب دور له هو في قلب الهجوم وأن أنسب شريك له هو كريم بنزيما على أن تتم إراحة رونالدو بعض الوقت عبر استبداله بأي من جاريث بيل أو ماركو أسينسيو.

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التحرير

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